DenizBank ve baro 3 yıl daha devam

Anlaşma kapsamında avukatlar, baro kartlarına hem DenizBank ATM’lerinden hem de internet bankacılığından para yükleyebilecek; Baro aidatlarını Afili Bonus veya Black Kredi Kartları ile masrafsız 12 taksitte ödeyebilecekler. Ayrıca, AXA Sigorta’da yaptıracakları 100.000 TL teminatlı Mesleki Sorumluluk Sigortası’ndan %50 indirimli yararlanabilecekler. İş birliğinin uzatılmasına ilişkin protokol, DenizBank Bireysel ve Özel Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark ve İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.
AVUKATLARIN FİNANSAL İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR
Yenilenen iş birliğine ilişkin konuşan DenizBank Bireysel ve Özel Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, müşterilerinin ve paydaşlarının hayatına değer katan banka olma amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Özark sözlerine şöyle devam etti; “DenizBank olarak ülkemizin geleceği için farklı meslek gruplarını desteklemeyi, finansal ihtiyaçlarında yanlarında olmayı önemsiyoruz. İstanbul Barosu ile 9 yıldır süren başarılı iş birliğimizi bu vizyonla 3 yıl uzatmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de avukatlara özel çalışmalarımız ile hayatlarını kolaylaştırmaya ve iş hayatlarının ilk yıllarından itibaren ayrıcalıklı hizmetlerimizle tanıştırmaya devam edeceğiz.”
İŞBİRLİĞİ NELERİ İÇERİYOR?
Yenilenen iş birliği ile İstanbul Barosu üyesi avukatlar, DenizBank’ın seçkin müşterilerine sunduğu Afili Bankacılık programına dahil olabilecek, tüm bankacılık ürünleri ve avantajlı kampanyalardan yararlanabilecekler.
Avukatlara sunulan başlıca ayrıcalıklar;
- İki yıl ücretsiz E-Serbest Meslek Makbuzu hizmeti,
- İnternet Bankacılığı ve MobilDeniz’den yapılan Havale/EFT/FAST işlemlerinden masrafsızlık,
- Kredi ve mevduat faizlerinde özel fiyatlama,
- İlk yıl kredi kartı ücret muafiyeti
İstanbul Barosu üyesi avukatlar; ayrıcalıklardan yararlanmak için DenizBank şubelerine başvurabilir, banka müşterisi olmayanlar ise MobilDeniz’i indirip kolaylıkla hesaplarını açabilir.
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