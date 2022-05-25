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Demet Özdemir: Kendimi romantik bulmuyorum - Magazin haberleri

Demet Özdemir: Kendimi romantik bulmuyorum

Etiler'de görüntülenen Demet Özdemir, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü oyuncu, "Eğlenceyi, espri yapmayı çok severim ama kendimi romantik bulmuyorum" dedi

25.05.2022 - 08:54 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Demet Özdemir, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

  • "KENDİMİ ROMANTİK BULMUYORUM"

    Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncuya, geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Romantik değilim." açıklaması hatırlatıldı.

    Özdemir, konuyla alakalı, "Ben romantik birisiyim' desem biraz garip olur diye düşünüyorum. Eğlenceyi, espri yapmayı çok severim ama kendimi romantik bulmuyorum." şeklinde konuştu.

  • "HEP OL SEVGİLİM"

    Demet Özdemir, 13 Mayıs'ta 37 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından şu sözlerle kutlamıştı:

    Sana hep söyledim; seversem görersin... Ruhunun tüm inceliklerini benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun sevgilim. Hep ol... Doğarsan görersin...

  • "DÜĞÜNÜMÜZ 2 GÜN SÜREBİLİR"

    Öte yandan geçtiğimiz ay Bebek'te görüntülenen Oğuzhan Koç-Demet Özdemir çifti, düğün törenlerinin 4 gün süreceği yönünde çıkan haberlere açıklık getirmişti.

    İkili, "Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek istiyoruz, herkese zaman ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden bir şey söyleyip, daha sonra onu yapamamak kötü olur." demişti.

  • "TARİH KESİNLEŞMEDİ"

    Düğün tarihlerini daha belirlemediklerini de belirten Koç ve Özdemir, "Tarih kesinleşince sizinle paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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