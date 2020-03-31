31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle ilgili, önceliğin insan sağlığı olduğu vurgusuyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mevcut şartlarda faaliyetlerin durmaması gerektiğini anlatan mektup gönderdi.
DEİK tarafından paylaşılan, Başkan Nail Olpak imzalı mektupta, "DEİK olarak bizim de önceliğimiz şüphesiz ki insanımızın sağlığı. Bu amaçla alınan ve alınacak tüm tedbirlerin destekçisi olduğumuzu belirtmek isteriz. Bunu unutmadan, ekonomik faaliyetlerimizi de optimal düzeyde sürdürmek gibi çok önemli ve vazgeçilemez bir sorumluluğumuz daha var. İşte bu sorumlulukla ve sağlığımızın yanında işlerimizin de sağlığını korumamız gerektiği inancıyla; 'Tedbirlere Uyuyoruz', 'Sağlığımızı Koruyoruz' ve 'İşlerimizi Askıya Almıyoruz' prensibiyle, duruma hızlı bir adaptasyon sağladık" ifadeleri yer aldı.
Mektupta, tüm dünyayı saran virüsün, Türkiye'ye vereceği zararları en aza indirme çabaları sürerken, ülkesini seven ve ona inanan iş insanları olarak, ekonomi alanındaki çarkların da optimal seviyede dönmesi gerektiği kanaati paylaşıldı.
Mektubun devamında, "Virüs salgınının ülkemizdeki etkisinin bugünkü durumunu bizim elimizdeki verilerle değerlendirdiğimizde, geçtiğimiz günlerde farklı şekillerde gündeme getirilen, tüm işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması veya genel bir sokağa çıkma yasağı uygulamasının, ne insanımızın yararına, ne işletmelerimizin yararına, ne de bunların sonucu olarak ülkemizin yararına bir tavır olmayacağına inanıyoruz. Bu görüşümüz, yukarıda izah etmeye çalıştığımız, geniş çerçevede yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz istişarelerimizin sonundaki ortak kanaatimizdir" denildi.
Gerekli durumlarda her karara saygı duyulacağı bildirilen mektupta, "Elbette, ilerleyen süreçlerde, sizlerin elinde bulunan çok daha detaylı verilere bağlı farklı adımlar atılması gerekirse, o kararlar çerçevesinde ve onlara uyarak hareket etmemiz gerektiği de aşikardır. Şüphesiz ki, uzun soluklu bir mücadele dönemindeyiz ama sonunda bu virüs saldırısını en az hasarla atlatacak, bu küresel soruna karşı yürüttüğümüz mücadeleyi kazanacağız. Bugün bize düşen, milletimizin o başarı gününü düşünerek çalışmaktır. Hayatın normale döneceği o günlere toplum olarak sağlıklı, mutlu ve müreffeh şekilde ulaşmak için dualarımızı ve çalışmalarımızı eksik etmeyeceğiz" ifadesi kullanıldı.
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