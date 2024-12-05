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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Darüşşafaka yeni kampüsünün temelini attı - İş-Yaşam Haberleri

        Darüşşafaka yeni kampüsünün temelini attı

        İstanbul Maslak'taki okulunda 1.000'i aşkın öğrenciye tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti, daha fazla çocuğun hayatına değer katabilmek için kampüsünü, kapasitesini artıracak şekilde yeniden inşa ediyor. Yeni kampüsünün faaliyete geçmesiyle birlikte Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının kapasitesi 1.500 öğrenciye yükselecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 14:37 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:37
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        Darüşşafaka yeni kampüsünün temelini attı
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        Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, tam 161 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Son iki yıldır deprem bölgesinden kabul ettiği öğrencilerle birlikte okul mevcudunun 1.000 öğrenciyi aşması üzerine Darüşşafaka Cemiyeti, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünü, kapasitesini artıracak şekilde yeniden inşa ediyor.

        Daha çok çocuğa nitelikli eğitim olanağı tanıyabilmek amacıyla yola çıkan Darüşşafaka Cemiyeti, 4 Aralık Çarşamba günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonunda gerçekleştirdiği temel atma töreniyle yeni kampüsünün inşasına başladı.

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        İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’ün de katıldığı tören, Darüşşafaka Cemiyetinin kurumsal, bireysel, vasiyet ve rezidans bağışçılarını buluşturdu. Törende, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, destekçilerine yeni kampüs projesinin detaylarını aktardı.

        DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLEÇ: OKULUMUZUN KAPASİTESİ AŞAMALI OLARAK 1500'E YÜKSELECEK

        Türkiye’nin cevherlerini ışıldayan birer değere dönüştürecek 21. yüzyılın kampüsünü inşa etmek için yola çıktıklarını söyleyen Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, yeni kampüsle ilgili şu bilgileri verdi: “Bildiğiniz gibi güzel ülkemiz, 6 Şubat 2023 depreminde tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. 4 milyonu aşkın çocuğumuz bu depremden etkilendi. Ailesini, evini, okulunu ve öğretmenlerini kaybeden bu çocuklarımızın geleceği için Darüşşafaka olarak hızlıca harekete geçtik. Her yıl aldığımız 120 öğrencimize ek olarak Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle deprem bölgesindeki annesi ya da babası hayatta olmayan çocuklarımız için de kontenjan oluşturduk ve son iki yıldır depremden etkilenen 200 çocuğumuzu okulumuza kabul ettik.

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        Deprem bölgesinden aldığımız öğrencilerle birlikte tarihimizde ilk kez okulumuzun mevcudu 1000 öğrenciyi aştı. Şu an gerek yurtlarımızın gerekse okulumuzun kapasitesi daha fazla öğrenci almamıza olanak sağlamıyor. Oysa bizler hem deprem bölgesinden hem de ülkemizin her köşesinden daha fazla çocuğumuza nitelikli eğitim olanağı sunmayı arzuluyoruz. Bu bilinçle olası İstanbul depremine karşı öğrencilerimizin daha güvenilir bir ortamda eğitimlerine devam etmelerine çok önem veriyoruz. Tüm bu nedenlerle ‘Yeni Kampüs Projemizi’ hayata geçiriyoruz.”

        Projenin iki fazdan oluşacağını söyleyen Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birinci fazda ortaokul eğitim binası, ortaokul kız ve erkek öğrenci evleri ile Cemiyet binasını inşa edeceğiz. Toplamda, 37 bin m² alanı kapsayan birinci faz tamamlandıktan sonra, yeterli fonun sağlanması kaydıyla lise eğitim binası, lise kız ve erkek öğrenci evleri ile sosyal tesisleri kapsayan 56 bin m²lik ikinci faza başlayacağız. Projemiz tamamlandığında öncelikle 1.000 öğrenci olan okulumuzun kapasitesini 1.500 öğrenciye yükseltecek ve binalarımızı depreme daha dayanaklı hâle getireceğiz. Projemizin birinci fazının açılışını 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında yapmayı planlıyoruz.”

        "ESNEK VE DUVARSIZ SINIFLAR TASARLANDI"

        Yeni kampüsün, bilgi çağının ihtiyaçlarına daha fazla yanıt veren, ekolojik ve çevre dostu yeşil bina konseptini hayata geçiren bir kampüs olacağına dikkat çeken Oğuz Güleç, “Bugün temelini atacağımız ortaokul binamızda 49 derslik, 19 idari alan bulunuyor. Sınıflarımızın ortalama büyüklüğü 50 ile 70 metrekare arası değişmekle birlikte, bu laboratuvar ve sanat alanları gibi kısımlar için 80-100 metrekarelere çıkıyor. Sınıflarda dersin ve işlenen konunun özelliğine göre açılıp kapanabilen esnek duvarlar tasarlandı. O yüzden esnek ve duvarsız sınıflar ibaresini kullanıyoruz. Yeni kampüsümüzün daha sürdürülebilir olması için Michigan Üniversitesi ile ortak bir çalışma yaptık ve yeni kampüsümüzün projesinde doğal dünyadan ilham alarak, insanlar ve çevreleri arasındaki bağlantıyı güçlendiren biyofilik tasarım yaklaşımını benimsedik. Bu bağlamda kampüs alanımızın yüzde 15-25 arasındaki kısmı bitkilendirilecek ve bu bitki alanının yüzde 5’i yenilebilir bitkilerden oluşacak. Yağmur ve atık sularının arıtılarak tekrar kullanımı sağlanacak, paneller kullanılarak güneş enerjisinden elektrik elde edilecek” dedi.

        Hayırsever kurum ve bireyleri, Darüşşafaka’nın yeni kampüsünün inşası için başlattığı ‘Eğitim Bizden, Yuva Sizden Kampanyası’nı desteklemeye davet eden Güleç, “Darüşşafaka; binlerce çocuğu dallarının altında ferahlatan bir çınar, çok büyük bir aile ve hepsinden önemlisi ülkemizin aydınlık geleceğini inşa edecek bireyler yetiştiren bir eğitim kurumudur. Aynı zamanda Darüşşafaka, bir dayanışma hikâyesidir. Bugün bu hikâyenin yeni bir sayfasını yazıyoruz. Bu temel, sadece bir binayı değil, geleceğin öğretmenlerini, mühendislerini, sanatçılarını, doktorlarını, bilim insanlarını ve liderlerini yetiştirecek bir umut yuvasını inşa ediyor. Bu yuva, sizlerin projemize inanmanız, sahip çıkmanız, desteklemenizle mümkün olacaktır. Sizleri de “Eğitim Bizden, Yuva Sizden” bağış kampanyamızı desteklemeye davet ediyorum” diye konuştu.

        Ardından da Oğuz Güleç, 1955 yılı Darüşşafaka Lisesi mezunu Saim Kale ve en genç Darüşşafaka öğrencisi Ada Kıpkıp’la birlikte temel atma butonuna basarak tarihî anı başlattı. Tören, en genç Darüşşafaka öğrencisinin elinin izinin olduğu yeni kampüs için dökülen ilk betonun bulunduğu kitabın, Darüşşafaka öğrencileri Meryem Gökçe Tarhan, Kaan Çağatay ve Zeynep Duru Karaca tarafından Oğuz Güleç’e teslim edilmesiyle son buldu.

        1863 yılından bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla, babası ve/veya annesi hayatta olmayan çocukların şefkat yuvası olan Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye’nin her coğrafyasından sınavla belirlediği 1000’i aşkın öğrenciye Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim olanağı sunuyor. Yeni eğitim kampüsünün tamamlanmasıyla birlikte Darüşşafaka Cemiyeti, 1.500 öğrenciye çağdaş ve nitelikli eğitim sunarak ülkemizin gurur kaynağı bireyler yetiştirmeye devam edecek.

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