AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Asgari ücret ve başka konular dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik olarak korumak hükümetimizin her zaman gündemindedir. Yakın zamanda düzenlemeler yapıldı. Vatandaşlarımızın hayat koşulları, ilettiği talep ve beklentileri bizim partimizin her zaman gündemindedir." ifadelerine yer verdi.

Tüm bu açıklamlar net olarak asgari ücrete ikinci zam yapılacağı anlamına gelmese de yeşil ışık olarak algılandı.