'Salgına teslim olmadığımızı gösterdik'

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Tokat'ta İşletmeye alınan “Hidroelektrik Üretim Tesisleri'nin Toplu Açılış Töreni”ne İstanbul'dan video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek sergilediği olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığını gösterdiğini kaydetti.

''Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan özel sektörün sadece Organize Sanayi Bölgeleri'nde son 6 ayda 10 milyar liralık yatırımla 583 yeni fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdiğini vurgu yaptı.

'HER KONUDA KENDİMİZE GÜVENİYORUZ'

"Sağlıktan ekonomiye, diplomasiden güvenliğe kadar her konuda kendimize güveniyoruz." diyen Erdoğan, "Büyük mücadeleler ve çabalar sonucunda sağladığımız güven ortamı, enerji yatırımlarına olumlu yönde yansımıştır." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik." diye konuştu. Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır." ifadesini kullandı.

Santrallerin medeni olmanın adeta sıçrama tahtaları olduğunu söyleyen Erdoğan ''Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir. Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle enerjiye 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasını temin ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açılışını ağustosta gerçekleştireceklerini de kaydetti. "Madenlerimizin gün yüzüne çıkarılması için yoğun çalışmalar içerisindeyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: ''Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı, bu yatırımları sekteye uğratarak Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılığa mahkum etmektir. 2020 yılının ilk 5 ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimizi yüzde 66'ya yükselttik. Geçtiğimiz yıl yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik enerjisi üretiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldık."



'1.85 MİLYON HANENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK'

Enerji Bakanı Fatih Dönmez de törende yaptığı konuşmada 11.3 milyar liraya mal olan hidroelektrik santrallerinin 1.85 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını kaydetti. Bakan Dönmez, "18 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımlarla enerjide dünyada eşine az rastlanan bir başarı hikâyesi ortaya koyduk. 2002'de sadece 31 bin megavat düzeyinde olan kurulu gücümüzü bugün 91 bin megavatın üzerine çıkardık. Artışın en önemlisini yerli ve yenilebilir enerji oluşturuyor. Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı 2002 yılında yüzde 26.3 iken haziran 2020 itibariyle yüzde 50.7 seviyesine ulaştık. 2002'de 11 bin megavat olan hidroelektrik gücümüz mayıs 2020 sonu itibariyle 29 bin megavata ulaştık. 36 ilimiz için güneş enerjisine dayalı 74 yarışma düzenleyeceğiz. Küçük ve orta ölçekli yatırımcının yenilenebilir enerjiye dahil etmiş olacağız'' dedi.