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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Garanti Fonu açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Garanti Fonu açıklaması

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kredi Garanti Fonu'na yönelik soruya "Kredi Garanti Fonunu ben de önemsiyorum. Yani bu noktada adım atıp Kredi Garanti Fonundan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bu adımı atmaya mecburuz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 13:44 Güncelleme: 22.05.2025 - 13:46
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KGF açıklaması
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, Kredi Garanti Fonu'na yönelik soruya da yanıt verdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Reel sektörün desteklenmesine ilişkin hem Eximbank hem kredi garanti fonu yönüyle birtakım adımlar atmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Enflasyonda düşüş dikkat çekici biçimde görülüyor. Bu bir süreç ve devam ediyor. Kredi Garanti Fonunu ben de önemsiyorum. Yani bu noktada adım atıp Kredi Garanti Fonundan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız. Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bu adımı atmaya mecburuz. Ekonomide uyguladığımız reçetenin olumlu sonuçlar vermesi doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Enflasyondaki düşüş öngörülebilirliği artırıyor. Son 40 ayın en düşük seviyesini gördük. Bu gelişmeler yurtiçinde beklentilerin iyileşmesini sağlarken dış finansmana erişim açısından Türkiye’nin kredi notuna olumlu yansıyor. Bu olumlu tablonun devamı için fiyat istikrarına olduğu kadar finansal istikrar ve büyüme dinamiklerine de çok dikkat ediyoruz" yanıtını verdi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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