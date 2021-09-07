"BENİ SOSYAL MEDYADAN ENGELLEDİ"



Natacha Rodrigues, yaşadıkları tek gecelik ilişkinin ardından Ronaldo'nun kendisini sosyal medyadan engellediğini ve bir daha da arayıp sormadığını ileri sürdü. Bu davranışın o dönemde kendisini çok yaraladığını ve hala bunun acısını çektiğini saklamayan Rodrigues, "Hayatımda her zaman Ronaldo'dan öncesi ve sonrası diye iki bölüm olacak." dedi. Natacha Rodrigues, ayrıca Cristiano Ronaldo ile sevgili olamadığına üzüldüğünü de söyledi.