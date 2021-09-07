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Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Natacha Rodrigues'den Georgina Rodriguez'e: Gözünü ondan ayırma, seni de bir kenara bırakır - Magazin haberleri

Natacha Rodrigues'den Georgina Rodriguez'e: Seni de bir kenara bırakır!

Cristiano Ronaldo'nun kısa süreli aşk yaşadığı Natacha Rodrigues, iki yıl boyunca ünlü futbolcunun kendisine mesaj attığını ve şu an birlikte olduğu Georgina Rodriguez'le tanıştıktan sonra da bu tutumuna devam ettiğini açıkladı. Rodrigues, Rodriguez'e, "Gözünü ondan ayırma, seni de bir kenara bırakır!" diye seslendi

07.09.2021 - 11:55 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • İngiltere'nin Manchester United takımına transfer olmasıyla gündemde olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ronaldo ile kısa süreli aşk yaşadığını söyleyen Natacha Rodrigues, profesyonel futbolcuların, kendilerini onların kollarına atmaya hevesli güzel kadınların çok fazla ilgisini çektiğini söyledi.

  • Yıldız futbolcunun kendisinin iki yıl boyunca peşinde koştuğunu belirten Rodrigues, Cristiano Ronaldo'nun şu birlikte olduğu ve bir çocuğunun annesi olan Georgina Rodriguez'i de uyardı.

  • "GÖZÜNÜ AYIRMAMALI"

    İngiliz The Sun gazetesine konuşan Natacha Rodrigues, "Tıpkı Avrupa'daki gibi Manchester'da da aynısı olabilir. Eğer onlar için bir gelecek olacaksa Georgina gözünü ondan ayırmamalı, bana yaptığı gibi onu da bir kenara atabilir!" dedi.

  • "İKİ YIL BOYUNCA MESAJ ATTI"

    Ronaldo ile Rodrigues, 2017 yılında kısa süreli bir ilişki yaşadı. Rodrigues'in iddiasına göre de bu Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in tanışmasından kısa bir süre sonra oldu. Natacha Rodrigues, ünlü futbolcunun kendisine iki yıl boyunca gizlice özel mesajlar gönderdiğini ileri sürdü. Bu mesajların ardından buluşan Rodrigues ve Ronaldo kısa süren bir ilişki yaşadı.

  • "BENİ SOSYAL MEDYADAN ENGELLEDİ"

    Natacha Rodrigues, yaşadıkları tek gecelik ilişkinin ardından Ronaldo'nun kendisini sosyal medyadan engellediğini ve bir daha da arayıp sormadığını ileri sürdü. Bu davranışın o dönemde kendisini çok yaraladığını ve hala bunun acısını çektiğini saklamayan Rodrigues, "Hayatımda her zaman Ronaldo'dan öncesi ve sonrası diye iki bölüm olacak." dedi. Natacha Rodrigues, ayrıca Cristiano Ronaldo ile sevgili olamadığına üzüldüğünü de söyledi.

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