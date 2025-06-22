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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Çip sektöründe kısıtlama endişesi! - Güney Kore, ABD ile çip üreticilerine yönelik Çin kısıtlamalarını masaya yatıracak - Teknoloji Haberleri

        Güney Kore, ABD ile çip üreticilerine yönelik Çin kısıtlamalarını masaya yatıracak

        Güney Kore Ticaret Bakanı Yeo Han-koo, ABD'nin çip üreticilerinin Çin'deki faaliyetlerine getirebileceği kısıtlamalara ilişkin endişelerini Washington'da dile getirecek. Temmuz'da tamamlanması hedeflenen ticaret görüşmelerinde esneklik sinyali verdi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 22.06.2025 - 12:13 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:13
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        Çip sektöründe kısıtlama endişesi!
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        Güney Kore Ticaret Bakanı Yeo Han-koo, ABD’nin çip üreticilerinin Çin’deki faaliyetlerine yönelik olası kısıtlamalarına dair endişelerini bu hafta Washington’da yapılacak görüşmelerde gündeme taşıyacağını duyurdu. Üçüncü tur teknik görüşmeler için ABD’ye gitmeden önce konuşan Yeo, sektörün kaygılarını aktaracağını ve konuya büyük bir titizlikle yaklaşacaklarını vurguladı. Ayrıca, ticaret anlaşması için belirlenen 8 Temmuz tarihine sıkı sıkıya bağlı kalmayabileceklerini ifade ederek, görüşmelerin uzayabileceğine işaret etti.

        Yeo, ABD’nin yabancı çip üreticilerinin Çin’deki faaliyetlerini zorlaştırabilecek politikalar benimseyebileceği yönündeki kaygılara dikkat çekti. Samsung ve SK Hynix gibi küresel çip üretiminde kilit rol oynayan Güney Koreli şirketler, bu tür kısıtlamalardan doğrudan etkilenebilir. Bakan, “Sektörün endişelerini ileteceğim ve en üst düzeyde özen göstereceğim” diyerek çip endüstrisinin çıkarlarını koruma sözü verdi.

        TİCARET GÖRÜŞMELERİNDE ESNEK YAKLAŞIM

        Güney Kore, Nisan sonunda ABD ile başlayan ticaret görüşmelerinde, %10’luk mevcut gümrük vergisini düşürecek bir anlaşmayı 8 Temmuz’a kadar tamamlamayı hedefliyordu. Ancak Yeo, ABD’deki siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle bu takvime bağlı kalınmayabileceğini belirtti. Güney Kore, 90 günlüğüne askıya alınan %25’lik ülkeye özgü ek vergiden şu an için muaf durumda.

        YENİ YÖNETİM VE TİCARET STRATEJİSİ

        Haziran başında yapılan erken seçimle iş başına gelen Başkan Lee Jae Myung, kampanya döneminde ABD ile ticaret anlaşması için acele etmeye gerek olmadığını vurgulamıştı. Bu ay göreve atanan Bakan Yeo, Washington’da Beyaz Saray ve ABD Kongresi yetkilileriyle görüşerek, ABD’nin Güney Kore’den sığır eti ithalatına yönelik düzenlemeleri gevşetme talebi gibi diğer ticaret konularını da ele alacak.

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