Çinli devin Avrupa'daki teknoloji merkezi - Huawei’nin Helsinki Sağlık Laboratuvarı’nda teknoloji ve bilim bir arada - Teknoloji Haberleri

Çinli devin Avrupa'daki teknoloji merkezi - Huawei’nin Helsinki Sağlık Laboratuvarı’nda teknoloji ve bilim bir arada - Teknoloji Haberleri

Finlandiya’nın Helsinki kentinde Huawei’nin yeni Sağlık Laboratuvarı’nı ziyaret etme fırsatı buldum. 1000 metrekarelik alana yayılan bu tesis, spor ve sağlık alanında çığır açan çalışmalarla dikkat çekiyor. Habertürk Teknoloji Editörü olarak katıldığım bu gezide, laboratuvarın yenilikçi araştırmalarını inceledim ve Huawei’nin yeni akıllı saati Fit 4 Pro’yu test ettim. Laboratuvar, giyilebilir cihazların doğruluğunu artırmayı ve kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri sunmayı hedefliyor.

DÜNYADAKİ ÜÇ MERKEZDEN BİR TANESİ

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Helsinki Sağlık Laboratuvarı, Huawei’nin Çin’deki Xi’an ve Songshan Gölü tesislerinden sonra üçüncü büyük spor ve sağlık araştırma merkezi konumunda. Tıp, fizyoloji, yapay zeka, makine öğrenimi ve yazılım mühendisliği alanlarında uzman 25’ten fazla profesyonelden oluşan bir ekip, burada disiplinler arası çalışmalar yürütüyor. 7 Avrupa Birliği ülkesinden gelen ve 9’u doktoralı uzmanlar, fizyolojik verileri analiz ederek kullanıcı odaklı sağlık çözümleri geliştiriyor.

GERÇEKÇİ TEST ORTAMLARI

Laboratuvar, 20’den fazla spor dalını kapsayan beş test alanında faaliyet gösteriyor. Karşı akıntılı yüzme havuzu, yüzücülerin performansını SWOLF gibi ölçütlerle değerlendiriyor. Kayak simülatörü, kas aktivasyonunu ve yorgunluğu analiz ederken, 50 km/s hıza ulaşabilen koşu bandı ve biyomekanik analiz yapan özel bir koşu bandı, adım uzunluğu ve zemin tepki kuvvetleri gibi verilerle koşu performansını inceliyor.

HUAWEİ FİT 4 PRO İLE SAĞLIK TAKİBİ Laboratuvarda geliştirilen teknolojiler, Huawei’nin giyilebilir cihazlarına doğrudan yansıyor. Ziyaret sırasında deneyimlediğim Huawei Fit 4 Pro, TruSense sistemiyle sağlık verilerini hızlı ve doğru bir şekilde ölçüyor. VO2 Max, antrenman yükü ve toparlanma süresi gibi verileri analiz ederek kullanıcılara kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. S-Tag sensörü ise koşu sırasında 13 biyomekanik parametreyi izleyerek antrenman performansını destekliyor. Bununla marka Fit 4 Pro ile birlikte fit serisine ilk defa 40 metreye kadar serbest dalış özelliğini de katmış. Burada yeni saat serisini spor faaliyetlerinde deneyimleme fırsatı da buldum. Birçok farklı spor aktivitesini içerisinde barındıran saatin en önemli özelliklerinden bir tanesi olarak da pil ömrü kendisini gösterdi. Akıllı saat kullanıcılarının en büyük dertlerinden bir tanesi olan pil ömrünü Çinli marka Huawei Watch Fit 4 Pro'da önemli ölçüde çözmüş olarak karşımıza çıktı. Tipik kullanımda 7 gün kadar şarj etmeden kullanılabilen saat aynı zamanda diğer markalarla (Android ve iOS) telefonlarla da uyumlu olması ile de dikkat çekiyor. AVRUPA İLE İŞ BİRLİĞİ VE KAPSAYICILIK Huawei, Helsinki laboratuvarında yerel ve Avrupalı kurumlarla iş birliği içinde çalışıyor. iCARE4CVD projesiyle kardiyovasküler hastalıklar üzerine araştırmalar yapan şirket, giyilebilir cihazlarla hasta takibini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Interlive konsorsiyumu ile giyilebilir cihazlar için standartlar geliştiren Huawei, engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarla kapsayıcılığı ön planda tutuyor.

SAĞLIK TEKNOLOJİSİNİN GELECEĞİ Huawei’nin Helsinki Sağlık Laboratuvarı, spor bilimi ve sağlık teknolojilerinde yenilikçi adımlar atıyor. Bilimsel araştırmaları kullanıcı dostu ürünlere dönüştüren bu tesis, dijital sağlık yönetimini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Laboratuvarı ziyaretim sırasında gördüğüm yenilikler, giyilebilir teknolojilerin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip.