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        Haberler Ekonomi Otomobil Çin otomobil pazarı büyüdükçe endişeler artıyor - Otomobil Haberleri

        Çin otomobil pazarı büyüdükçe endişeler artıyor

        Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de, haziran ayındaki araç satıları yıllık yüzde 18.6 artışla 2.1 milyon adede ulaştı. Çin Binek Araçlar Birliği'nden (CPCA) yapılan açıklamada, yılın ilk yarısındaki satışların ise yüzde 11.2 artışla 11.1 milyon araca ulaştığı kaydedildi. CPCA Genel Sekreteri Cui Dongshu, rekabetin artmasının bazı markaların 'elenme' riskiyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 10:49 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:04
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        Çin'de pazar büyüdükçe endişeler artıyor
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        Çin'in otomobil satışları Haziran ayında art arda beşinci ayda da arttı, ancak bazı büyük elektrikli araç üreticilerinin talebin azaldığı yönündeki raporları, dünyanın en büyük otomobil pazarında rekabetin yoğunlaşacağı yönündeki endişeleri de yeniden gündeme getirdi.

        Ülkedeki satışlar, haziran ayında yıllık yüzde 18.6 artışla 2.1 milyon araca ulaştı.

        Çin Binek Araçlar Birliği'nin (CPCA) Salı günü açıkladığı verilere göre, ilk yarı satışları yüzde 11.2 artışla 11.1 milyon araca ulaştı.

        Reuters'ın haberine göre, toplam otomobil satışlarının yüzde 52.7'sini oluşturan elektrikli ve plug-in hibrit satışları, Mayıs ayındaki yüzde 28.2 seviyesinden Haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 29.7 oranında dikkat çeken oranda bir artış gösterdi.

        İlk 6 aylık sonuçları değerlendiren CPCA Genel Sekreteri Cui Dongshu, rekabetin artmasının bazı markaların elenme riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini söyledi.

        Otomotiv sektörünü aşırı rekabet konusunda uyaran Çinli yetkililer, otomobil üreticilerine artan fiyat savaşını durdurmaları çağrısında bulundu. Açıklamalarda, zayıf iç talep ve ABD gümrük vergileri nedeniyle aşırı kapasite uyarılarına yer verildi.

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