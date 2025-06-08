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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin'den nadir toprak element ihracatı için bazı lisanslara onay - İş-Yaşam Haberleri

        Çin'den nadir toprak element ihracatı için bazı lisanslara onay

        Çin, ABD ile karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimi nedeniyle nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kontrol ve kısıtlamaları gevşeteceğinin işaretini verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 09:57 Güncelleme: 08.06.2025 - 09:57
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        Çin'den nadir toprak element ihracatı için bazı lisanslara onay
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        Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, nadir toprak elementlerinin hem askeri hem sivil kullanıma yönelik özellikleri bulunduğuna işaret edilerek, Çin'in gerek ulusal güvenliğini ve çıkarlarını korumak gerekse de uluslararası yayılmanın önlenmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirebilmek için bu maddelere ihracat kontrolü uyguladığı belirtildi.

        Son yıllarda robot ve elektrikli araç gibi bazı endüstrilerin gelişimiyle beraber orta ve ağır nadir toprak elementlerine olan talebin sivil alanda arttığının gözlendiği aktarılan açıklamada, Çin'in sorumlu bir ülke olarak farklı ülkelerin bu alandaki makul ihtiyaçlarını ve endişelerini anladığı ve buna uygun olarak ihracat lisanslarını gözden geçirdiği ifade edildi.

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        Açıklamada bazı ihracat lisanlarına onay verildiği, koşulları yerine getiren diğer lisans başvurularının onaylanmasının sürdürüleceği belirtilerek, Çin'in ihracat kontrollerine dair ilgili ülkelerle iletişimi ve diyaloğu güçlendireceği kaydedildi.

        ÇİN KÜRESEL ARZIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KARŞILIYOR

        İhracat kontrollerine ilişkin açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 5 Haziran'da yaptığı telefon görüşmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

        Washington yönetimi, Pekin'in tarife müzakerelerinde varılan uzlaşmaya rağmen nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kontrolleri kaldırmaması nedeniyle müzakerelerin tıkandığını ileri sürmüştü.

        Çin, ABD'nin çip sektörü başta olmak üzere teknoloji alanında uyguladığı kısıtlamalara karşılık olarak, küresel arzın büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerine kısıtlama ve kontroller getirmişti.

        Biden yönetiminin Aralık 2024'te çip sektöründe getirdiği ihracat kısıtlamalarına galyum, germanyum ve antimuan ihracatını kısıtlayarak karşılık veren Çin, Trump yönetiminin şubat ayındaki ilk tarife artışına karşı ise tungsten, tellür, bizmut, molibden ve indiyum ihracatına kontrol getirmişti.

        Pekin yönetimi, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamındaki tarife artışına karşı da samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum, itriyum ve alaşımlarının olduğu 7 kategorideki nadir toprak elementini ihracat kontrol listesine almıştı.

        17 grup nadir toprak elementinin yaklaşık 90'ını üreten Çin, ihracat kısıtlamaları ve kontrolleriyle bu alandaki küresel hakimiyetini de ekonomik bir koza çevirme niyetini ortaya koymuştu.

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