Çin'de mayısta ihracat artışı süregelen tarife belirsizliği nedeniyle yavaşladı

Çin Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, mayısta ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 316,1 milyar dolara ulaştı.

İhracat artış hızı nisandaki yüzde 8,1'lik artışın gerisinde kalırken ABD ile karşılıklı tarife artışlarının ticarette yarattığı belirsizliğin etkisi hissedilmeye devam etti.

Bu dönemde ülkenin ithalatı ise yıllık bazda yüzde 3,4 azalarak 212,9 milyar dolar olurken dış ticaret fazlası 103,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Mayısta Çin'in ABD'ye ihracatı yüzde 34,5 azalırken nisandaki yüzde 21'lik azalmaya kıyasla daha hızlı düşüş kaydetti.

Çin'in en büyük ticaret ortağı konumundaki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracatı yüzde 14,8 artarken nisandaki yüzde 20,8'lik artışın gerisinde kaldı.

Ülkenin ihracatı ocak ve şubat aylarında yüzde 2,3 artarken mart ayında ABD'nin gümrük tarifelerini daha fazla yükselteceği beklentisiyle yapılan ön sevkiyatlar nedeniyle 12,4 yükselmişti.

Çin'in ihracatı nisan ayında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan gerilime rağmen yüzde 8,1 artarak dış şoka karşı direnç işareti vermişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamış, Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng temsil edecek.

Amerikalı ve Çinli yetkililer, ticaret geriliminin çözümü için yürütülen müzakerelerin yeni turu için İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelecek.

ABD Başkanı Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bunu konuşacağını ve sorunun çözülmesini umduğunu belirtmişti.

Washington yönetimi, Pekin'in uzlaşmaya rağmen nadir metallerin ihracatına getirdiği kısıtlamaları kaldırmadığını ileri sürmüş, buna karşılık olarak yapay zeka çiplerinin ihracatına kontrol getirmiş, çip tasarımında kullanılan yazılımların Çin'e satışını durdurmuş ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılı veya kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli üniversite öğrencilerinin vizelerini iptal edeceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, 5 Haziran'da iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüşmüş, görüşmede tarafların, iki ülkeden heyetlerin Cenevre'de varılan mutabakatın uygulanması için çalışmayı sürdürmesi konusunda anlaştığı bildirilmişti.