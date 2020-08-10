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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği(TÇMB),Türk çimento sektörünün 2020 yılının 7 aylık ihracatı ile üyelerinin 2020 Ocak-Mayıs üretim ve satış rakamlarını açıkladı.

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde, Türk çimento sektörünün üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak 22,4 milyon tona çıktı. Aynı dönemde iç satışlar ise bir önceki yıla göre yüzde 5,8’lik düşüşle 16,4 milyon tona geriledi.

2020 yılının ilk 7 ayında sektörün toplam ihracat miktarı 42,2 oranında artarak 18,8 milyon ton olarak gerçekleşti. 2020 Ocak-Temmuz dönemindeki 7 aylık ihracat geliri ise yüzde 26,5 artışla 652 milyon dolar oldu. Yine bu dönemde çimento ihracatı yüzde 47,5 artarak 9,4 milyon tona, klinker ihracatı ise yüzde 37,2 artarak 9,4 milyon tona yükseldi.

2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde, çimento ve klinker ihracatının en çok arttığı ülkeler Libya ve Ukrayna olurken, ihracattaki en büyük üç pazar ise ABD, Gana ve İsrail.

TÇMB Başkanı Dr. Tamer Saka, 2020 yılının 7 ayındaki ihracat ve 5 aylık iç pazar satış rakamlarını şöyle değerlendirdi:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi sebebiyle iç satışlarda yaşadığımız gerileme devam ediyor. Haziran ayından itibaren normal hayata dönüş ve inşaat sektöründe yaşanan canlanma ile, satışların tekrar artacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte yılın ilk yarısında ihracatta yaşadığımız artış da devam ediyor. Gerek iç satışlardaki düşüşü durdurmak gerekse ihracattaki üstünlüğümüzü korumak adına çimento sektörünü de kapsayan ekonomik önlemler ülkemiz için önem arz ediyor.”