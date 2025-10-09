ChatGPT trafiğinin yarısından fazlası 15 ülkeden
Yapay zeka kullanımı, özellikle de ChatGPT gündelik hayatımıza iyice yerleşmeye başladı. 2025 Ağustos verilerine göre ChatGPT'ye yönelen küresel trafiğin %58'i yalnızca 15 ülkeden geliyor. ABD, Hindistan ve Brezilya ilk üç sırayı paylaşırken, Türkiye yaklaşık %2'lik payıyla dünya genelinde 11. sırada yer alıyor. Geriye kalan 180'den fazla ülke ise toplam trafiğin %42'sini oluşturuyor. Bu tablo, yapay zekâ kullanımında bölgesel yoğunlaşmanın hâlâ çok belirgin olduğunu gösteriyor.
Giriş: 09.10.2025 - 16:06 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:06