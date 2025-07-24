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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ÇAYKUR'dan üreticilere uyarı - İş-Yaşam Haberleri

        ÇAYKUR'dan üreticilere uyarı

        ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün yaş çay alımlarına günlük 10 bin ton seviyelerinde devam edildiğini ve fabrikalarda iki günlük üretimi karşılayacak stok seviyeye yaklaşıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:02 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:02
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        ÇAYKUR'dan üreticilere uyarı
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        ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sağlıklı üretim yapılabilmesi için bu stokların eritilmesinin zorunlu hale geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Henüz ikinci sürgün döneminin ortasına dahi gelinmemiş olup, bahçelerinizdeki alın teri olan ürünleriniz de tazeliklerini korumaktadır. Bu nedenle herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek adına acele etmeden ve günlük alım limitlerinin üzerinde aşırı çay hasadı yapmadan devam etmenizi rica ediyoruz."

        ÇAYKUR'un fabrika kapasitelerinin sürgün boyunca üreticilerin ürünlerini almaya yetecek düzeyde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yalnızca günlük kapasite koşullarına riayet edilmesi gibi bir zorunluluğumuz söz konusu olup, bu durum hepimizin malumudur." ifadeleri kullanıldı.

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