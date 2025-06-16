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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cari açık nisanda 7,86 milyar dolar oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Cari açık nisanda 7,86 milyar dolar oldu

        TCMB) Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Cari açık nisanda 7 milyar 864 milyon dolar oldu. Böylece Şubat 2023'ten bu yana en yüksek aylık açık verildi. Portföy yatırımlarında nisan ayında 10 milyar 877 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 10:07 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:37
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        Cari dengede iki yılın en yüksek açığı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı.

        Buna göre cari denge Nisan ayında 7 milyar 864 milyon dolar açık verdi. Böylece cari dengede Şubat 2023'ten bu yana en yüksek açık verildi.

        Ay Cari açık (milyon dolar)
        2023-01 -9764
        2023-02 -8706
        2023-03 -4778
        2023-04 -4683
        2023-05 -7356
        2023-06 1214
        2023-07 -4993
        2023-08 554
        2023-09 2855
        2023-10 69
        2023-11 -2579
        2023-12 -1710
        2024-01 -2278
        2024-02 -3330
        2024-03 -4123
        2024-04 -4829
        2024-05 -579
        2024-06 840
        2024-07 1488
        2024-08 4888
        2024-09 3041
        2024-10 2248
        2024-11 -2771
        2024-12 -4669
        2025-01 -3849
        2025-02 -4296
        2025-03 -4292
        2025-04 -7864

        Nisan ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 1 milyar 938 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı söz konusu ayda 9 milyar 891 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Yıllıklandırılmış verilere göre, nisan ayında cari açık yaklaşık 15 milyar 815 milyon dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 60 milyar 364 milyon dolar açık verdi.

        10.9 MİLYAR DOLARLIK PORTFÖY ÇIKIŞI

        TCMB verilerine göre portföy yatırımlarında nisan ayında 10 milyar 877 milyon dolar net çıkış kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 147 milyon dolar ve DİBS piyasasında 6 milyar 430 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

        REZERVLERDE TARİHİ DÜŞÜŞ

        Resmi rezervlerde bu ay 24 milyar 988 milyon dolar net azalış oldu. Bu da aylık olarak kayıtlardaki en yüksek rezerv kaybı oldu.

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