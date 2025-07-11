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        Haberler Ekonomi Para Cari açık mayısta 684 milyon dolar oldu - Para Haberleri

        Cari açık mayısta 684 milyon dolar oldu

        Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 684 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 4 milyar 68 milyon dolarlık fazla oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:37 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:39
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        Cari açık mayısta 684 milyon dolar oldu
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2025'te cari işlemler hesabı 684 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 4 milyar 68 milyon dolarlık fazla oluştu.

        Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 804 milyon dolar oldu.

        Yıllıklandırılmış verilere göre, mayıs ayında cari açık yaklaşık 16 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 61 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,2 milyar dolar fazla, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,2 milyar dolar ve 68 milyon dolar açık verdi.

        Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler mayısta 5 milyar 635 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 872 milyon dolar ve 4 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Mayıs ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,6 milyar dolar, krediler 25,1 milyar dolar ve ticari krediler 3,4 milyar dolar katkı verirken, net portföy yatırımları 3,8 milyar dolar ve efektif ve mevduatlar ise net bazda 14,5 milyar dolar negatif yönlü etkiledi. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 15 milyar dolar oldu.

        Mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 702 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 377 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 675 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 238 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 171 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

        Portföy yatırımları mayıs ayında 2 milyar 498 milyon dolar net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 396 milyon dolar ve DİBS piyasasında 2 milyar 576 milyon dolar net alış yaptı.

        Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin Genel Hükümet ve reel sektör tahvillerinde sırasıyla 916 milyon dolar ve 161 milyon dolar net alış, banka menkul kıymetlerinde ise 238 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

        Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar 815 milyon dolar, Genel Hükümet 2 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 277 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2 milyar 305 milyon dolar ve 156 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2 milyar 461 milyon dolar net artış kaydetti.

        Resmi rezervlerde bu ay 13 milyar 466 milyon dolar net artış oldu.

        Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

        2025 Mayıs 2025 Ocak-Mayıs
        A- CARİ İŞLEMLER HESABI -684 -21.039
        1. İhracat 24.274 110.644
        2. İthalat 29.078 141.249
        Mal Dengesi -4.804 -30.605
        3. Hizmet Gelirleri 10.056 40.074
        4. Hizmet Giderleri 4.421 22.449
        Mal ve Hizmet Dengesi 831 -12.980
        5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 978 4.568
        6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.462 12.369
        Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -653 -20.781
        7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -31 -258
        B. SERMAYE HESABI -12 1
        C. FİNANS HESABI -12.819 -3.827
        8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 675 3.499
        9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.377 4.727
        10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.102 3.703
        11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 3.600 -3.397
        11.1. Hisse Senetleri 396 -113
        11.2. Borç Senetleri 3.204 -3.284
        12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -4.472 783
        12.1. Merkez Bankası 0 0
        12.2. Genel Hükümet 1 24
        12.3. Bankalar -5.958 3.107
        12.4. Diğer Sektörler 1.485 -2.348
        13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.147 10.482
        13.1. Merkez Bankası -38 -6.102
        13.2. Genel Hükümet 2 -26
        13.3. Bankalar 3.339 9.265
        13.4. Diğer Sektörler 1.844 7.345
        Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 12.123 -17.211
        D. NET HATA VE NOKSAN 1.343 -5.906
        GENEL DENGE -13.466 23.117
        E. REZERV VARLIKLAR 13.466 -23.117
        14. Resmi Rezervler 13.466 -23.117
        15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0
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