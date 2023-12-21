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        Haberler Ekonomi Kripto Para Canlı kripto fiyatları: 21 Aralık Perşembe günü 2023 Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana, Avalanche anlık, günlük, haftalık oranları - Kripto Para Haberleri

        Yatırımcıların dikkatine! İşte 21 Aralık Perşembe kripto fiyatları

        Kripto piyasasında kısa veya uzun yatırım yapanlar, kripto fiyatlarını yakından takip ediyor. Haftanın sonuna doğru Solana yükselişe geçerken diğer kripto paralarda haftalık ve günlük düşme kaydedildi. İşte, 21 Aralık 2023 Perşembe günü kripto piyasasında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 11:32 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:32
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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