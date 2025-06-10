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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatlarında son durum 11 Haziran 2025: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum 11 Haziran 2025: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 11 Haziran gündemde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Yatırımcılar altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yatırımcılar ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme beklerken altın fiyatları geriledi. Görüşmelerde her iki tarafın da taviz vermeye istekli olduklarını göstermesi, güvenli liman varlıklarına olan talebi azalttı. Gram altın bugün 4 bin 219 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 07:38 Güncelleme: 11.06.2025 - 00:17
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