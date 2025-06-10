2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Eylül ayında oynayacağı müsabakalara hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile kozlarını paylaşacak. Mücadele, Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanacak. Meksika Türkiye maçı, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçecek. Geri sayım sürerken milli maç canlı izle kanalı, saati, muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Meksika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?