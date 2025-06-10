Altın fiyatlarında son durum 10 Haziran 2025: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 10 Haziran Salı günü gündemde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Yatırımcılar altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yatırımcılar ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme beklerken altın fiyatları geriledi. Görüşmelerde her iki tarafın da taviz vermeye istekli olduklarını göstermesi, güvenli liman varlıklarına olan talebi azalttı. Gram altın bugün 4 bin 219 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
- 1
Altın fiyatları 10 Haziran 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Altın, yatırımcıların ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme beklemesiyle geriledi. Görüşmelerde her iki tarafın da taviz vermeye istekli olduklarını göstermesi, güvenli liman varlıklarına olan talebi azalttı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.219,34
Satış: 4.219,56
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.334,92
Satış: 3.335,54
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.750,29
Satış: 6.898,69
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.901,43
Satış: 27.408,72
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.405,00
Satış: 27.558,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.408,68
Satış: 13.746,40
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.901,43
Satış: 27.408,72
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.870,66
Satış: 28.574,20
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.301,07
Satış: 3.249,55
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.834,73
Satış: 4.033,57
- 12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.303,00
Satış: 69.001,00
-