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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: Tekrar düşüyor! 2 Mayıs 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: Düşüşe geçti! 2 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları düşüş eğilimine geri döndü. Küresel piyasaların odaklandığı Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler ışığında yüzde 5.50 oranında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrasında basın toplantısında enflasyon hala yüksek olduğunu vurguladı. Fed faiz kararı sonrası gram altın fiyatı bugün düşmeye başladı. İşte 2 Mayıs 2024 Perşembe günü canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

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        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 07:32 Güncelleme: 02.05.2024 - 07:32
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