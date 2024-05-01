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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: DÜŞÜYOR! 1 Mayıs 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüyor! 1 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları düşüş trendine devam ediyor. Piyasalar bu akşam açıklanacak Fed faiz kararını beklerken; altın fiyatları değer kaydını haftanın üçüncü işlem gününe taşıdı. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Gram altın fiyatı bugün 2 bin 400 lira seviyesinin de altına geriledi. İşte, 1 Mayıs canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 07:49 Güncelleme: 01.05.2024 - 08:56
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