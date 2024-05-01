Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Yatırımcıların 'güvenli limanı' altın, geçtiğimiz haftalarda kırdığı rekorun ardından büyük bir düşüş yaşadı. Yeni güne düşüşle başlayan ilerleyen saatlerde altın fiyatları yükselişe geçti. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını baskıladığını ifade ederek, bankanın bu yıl bir faiz indirimine gidebileceğine ilişkin fiyatlamaların öne çıktığını dile getirdi.

1 Mayıs'ta açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...