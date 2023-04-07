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CANLI altın fiyatları son dakika: 7 Nisan 2023 gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son durum: 7 Nisan 2023 gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları rekor seviyeyi bulmasının ardından dün düşüş ivmesine geçmişti. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,66 düşüşle 2.007 dolardan günü tamamladı. Bugün ise Londra ve New York borsasının kapalı olmasından dolayı altının onsunda işlem gerçekleşmiyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte 7 Nisan 2023 Cuma canlı altın fiyatları son durum...

Giriş: 07.04.2023 - 15:13 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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