Analistler, ABD'nin iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya işaretlerinin güçlendiğini belirterek, bugün ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verilerindeki seyrin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.
Artan belirsizliklerin tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklemeyi sürdürdüğünü kaydeden analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini 6. güne taşıyarak dün 12 Eylül 2022'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 3,31 seviyesinden kapandığını bildirdi.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının, yüzde 45 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artışlarına devam etmesinin beklendiğini kaydetti.
Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirten analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. İşte 7 Nisan 2023 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
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