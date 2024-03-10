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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | Son dakika: 10 Mart 2024 Pazar hafta sonu anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! İşte 10 Mart 2024 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren gram altın fiyatı tarihi bir zirveyi gördü. 10 Mart 2024 Pazar günü gram altın fiyatı 2.234,01 lira seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte, 10 Mart 2024 Pazar günü hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 08:11 Güncelleme: 10.03.2024 - 08:11
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
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