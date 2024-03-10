ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR!

Her gün yeni bir zirve gören gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 207 liradan yaptı. Altının gram fiyatı 10 Mart Pazar günü ise rekor seviyeden 2 bin 233 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 608 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 652 TL'den işlem görüyor.