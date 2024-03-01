Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları son zamanlarda bir günde sert değişimler yaşıyor. Altın fiyatları yükselişini bugün de sürdürüyor. Bün içinde 2 bin 49 liraya kadar düşen gram altın sabah saatlerinde yeniden 2 bin 58 liraya kadar yükseldi. Peki, anlık altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 1 Mart 2024 Cuma günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...