Altında ibre aşağı yönlü! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira? İşte 9 Temmuz 2025 altın fiyatları
Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde güncel alış-satış fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından kontrol ediliyor. Saat 18.00 itibarıyla ons altın 3 bin 325 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4 bin 249 liradan işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç lira? İşte 9 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları!
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Küresel piyasalar, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari belirsizliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış baskısıyla başladı. Canlı altın fiyatları 9 Temmuz Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Gram altın 4 bin 249 liradan alıcı bulurken, ons altın 3 bin 325 dolar seviyesinde. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.249,6080
Satış: 4.250,0710
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.324,90
Satış: 3.325,50
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.798,3700
Satış: 6.947,9100
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.193,4800
Satış: 27.706,6400
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.612,00
Satış: 27.800,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.555,59
Satış: 13.896,89
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.196,16
Satış: 27.708,77
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.119,93
Satış: 28.822,42
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.318,90
Satış: 3.273,72
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.863,72
Satış: 4.068,90
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.776,00
Satış: 69.393,00
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