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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 9 TEMMUZ 2025: Altında ibre aşağı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, ons, tam, gram altın, yarım ve çeyrek altın ne kadar?

        Altında ibre aşağı yönlü! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira? İşte 9 Temmuz 2025 altın fiyatları

        Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde güncel alış-satış fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından kontrol ediliyor. Saat 18.00 itibarıyla ons altın 3 bin 325 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4 bin 249 liradan işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç lira? İşte 9 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 07:57 Güncelleme: 09.07.2025 - 00:15
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