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        Haberler Bilgi Ekonomi TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2025 TOBB Nefes Kredisi faiz oranı yüzde kaç, vade sayısı ne kadar, hangi bankalar veriyor?

        TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı yüzde kaç? Kobiler 2,5 milyon liraya kadar kredi alabilecek!

        TOBB Nefes Kredisi faiz oranı, vade sayısı ve başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Ekonominin can damarı KOBİ'lere güzel haber geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve bankaların iş birliğiyle TOBB Nefes Kredisi yeniden devreye alındı. Söz konusu destek paketi ile küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansman desteği sağlanacak. Bir firma, en fazla 2,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Anlaşma sağlanan bankalar belli oldu. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, TOBB Nefes Kredisi başvuru şartları, ödeme koşulları ve anlaşmalı bankalar hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:05
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        • 1

          Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve bankalar, KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir TOBB Nefes Kredisi hayata geçirdi. Söz konusu destek paketi kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmeler düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanından faydalanabilecek. KOBİ'lere can suyu olacak TOBB Nefes Kredisi başvuruları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapılabilecek. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2025 TOBB Nefes Kredisi faiz oranı yüzde kaç, vade sayısı ne kadar? İşte detaylar...

        • 2

          2025 TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURU TARİHLERİ

          KOBİ’lere destek olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar el ele verdi. KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir TOBB Nefes Kredisi’ne imza attılar.

          TOBB Nefes Kredisi başvuruları, 8-9 Temmuz tarihleri itibarıyla gerçekleştirilecek.​ Başvurular, anlaşmalı bankaların şubeleri üzerinden yapılacak.

        • 3

          TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, HANGİ BANKALAR VERECEK?

          TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi şirketler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapabilecek.

        • 4

          KREDİ LİMİTİ NE KADAR?

          TOBB Nefes Kredisi’nden bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) öz kaynak desteğiyle bu kredilere yüzde 80 oranında kefalet sağlayacak.

        • 5

          TOBB NEFES KREDİSİ ÖDEME KOŞULLARI

          Krediler, 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

        • 6

          TOBB NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?

          2025 TOBB Nefes Kredisi faiz oranı henüz açıklanmadı. Başvurular başladığında faiz oranı belli olacak.

          2021 yılında uygulanan Nefes Kredisi'nde yıllık brüt faiz oranı yüzde 17,50 olarak belirlenmişti. Yeni dönemde faiz oranlarının sektör ve piyasa koşullarına göre güncellenmesi bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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