Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve bankalar, KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir TOBB Nefes Kredisi hayata geçirdi. Söz konusu destek paketi kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmeler düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanından faydalanabilecek. KOBİ'lere can suyu olacak TOBB Nefes Kredisi başvuruları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapılabilecek. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2025 TOBB Nefes Kredisi faiz oranı yüzde kaç, vade sayısı ne kadar? İşte detaylar...