‘BÜTÇEYE 40 MİLYAR 870 MİLYON TL MALİYETİ VAR’

Ocak 2025’te 14 bin 469 liraya yükseltilen en düşük emekliği aylığının, o dönem yaklaşık 16 milyon 500 bin emekliden 3 milyon 716 binini ilgilendirdiğini aktaran Güler, "Şimdi gerçekleştireceğimiz artışla bu, 2025 Temmuz'dan itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Yaklaşık 300 bin civarında bir emeklimizi de bu sistem dahilinde Hazine'den karşılanacak şekilde desteklemiş olacağız. Toplamda 6 aylık dönem içerisinde bütçeye 40 milyar 870 milyon TL bir maliyeti olduğunu da ifade etmek istiyorum" dedi.