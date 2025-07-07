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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2025 TEMMUZ | Emekli maaş zammı netleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

        Emekli zammı belli oldu! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2025 Temmuz emekli maaş zammı

        Emekli zammı belli oldu. 2025 Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Haziran enflasyon verisi ile milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Böylece emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı kesinleşti. Akabinde ise Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak emekli maaş zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte 2025 Temmuz 4A, 4B emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 07:06 Güncelleme: 07.07.2025 - 07:06
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        • 1

          Emekli zammı 2025 Temmuz son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Böylece Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak emekli maaş zammı belli oldu. Gündemde yer alan ‘’Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu?’’ sorusu da yanıt bulmuş oldu. Yılın ikinci yarısında emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplandı. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar…

        • 2

          HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

          2025 Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

          Buna göre, haziranda enflasyon aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 oldu.

        • 3

          6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

          TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 seviyesinde gerçekleşti.

          Böylece Temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.

        • 4

          Buna göre, Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 16,67 oranında zam yapılacak.

          Emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

        • 5

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

          AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşı aylığının 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

          Güler, yaptığı açıklamada "14 bin 469 lira olan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığını, TÜİK'in yüzde 16,67 TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 liraya yükseltmiş bulunuyoruz" dedi.

        • 6

          ‘BÜTÇEYE 40 MİLYAR 870 MİLYON TL MALİYETİ VAR’

          Ocak 2025’te 14 bin 469 liraya yükseltilen en düşük emekliği aylığının, o dönem yaklaşık 16 milyon 500 bin emekliden 3 milyon 716 binini ilgilendirdiğini aktaran Güler, "Şimdi gerçekleştireceğimiz artışla bu, 2025 Temmuz'dan itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Yaklaşık 300 bin civarında bir emeklimizi de bu sistem dahilinde Hazine'den karşılanacak şekilde desteklemiş olacağız. Toplamda 6 aylık dönem içerisinde bütçeye 40 milyar 870 milyon TL bir maliyeti olduğunu da ifade etmek istiyorum" dedi.

        • 7

          KOMİSYON'DAN GEÇTİ

          En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'ye yükseltilmesini öngören madde, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

          Komisyonda AK Parti milletvekillerinin kabul edilen önergesi doğrultusunda teklifin "yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen asgari aylık ödeme işlemlerine yönelik usul ve esasların belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yetki tanıyan" hükmünde değişikliğe gidildi.

          Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklarla birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, ilgili düzenleme uyarınca yapılacak ek ödeme dahil 16 bin 881 liradan az olamayacak.

        • 8

          SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

          %16,67 zam sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları ne kadar oldu? İşte o rakamlar:

          Mevcut Maaş (TL) Zamlı Maaş (TL)
          14.469 16.881
          15.000 17.500
          15.500 18.084
          16.000 18.667
          16.500 19.251
          17.000 19.834
          17.500 20.417
          18.000 21.001
          18.500 21.584
          19.000 22.167
          20.000 23.334
          21.000 24.501
          22.000 25.667
          23.000 26.834
          24.000 28.001
          25.000 29.168
          26.000 30.334
          30.000 35.001
        • 9
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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