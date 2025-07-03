Kıdem tazminatı tavanı 2025 belli oldu! Temmuz zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL?
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı ve böylece 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Emekli ve memur maaş zammı da netlik kazandı. Buna göre, temmuz ayında memur ve memur emeklileri yüzde 15,57 zam alacak. Zam oranlarının açıklanmasıyla kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. 2025 Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak yeni tutarı merak edenler ''Temmuz zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Temmuz 2025 Kıdem tazminatı tavan ücreti hesaplama...
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Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Buna göre memur maaş zammı yüzde 15,57 olarak hesaplandı. Memur zam oranı ile birçok kalemde ödemeler değişti. Bu kapsamda kıdem tazminatı tavan ücreti de zamlandı. 2025 Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile resmileşecek. Peki, yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Temmuz 2025 kıdem tazminatı tavanı hesaplama…
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HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
2025 Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre, haziranda enflasyon aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 oldu.
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6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 seviyesinde gerçekleşti.
Böylece Temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 16,67 oranında zam yapılacak. Emekli memur aylıklarına ve memur maaşları ise yüzde 15,57 oranında artacak.
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2025 TEMMUZ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?
Memur maaş katsayısındaki artışın ardından kıdem tazminatı tavan tutarı da değişti. Buna göre, kıdem tazminatı tavanı yüzde 15,57 oranında zamlandı.
2025 Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı, 53 bin 919'ye yükseldi.
Bu tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımlayacağı genelge ile resmiyet kazanacak.
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KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?
1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.
12.9.1980 - 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.
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Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:
1 - Aylık Gösterge X Aylık katsayısı
2 - Ek Gösterge X Aylık katsayısı
3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık katsayısı
4 - Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık katsayısı
5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar