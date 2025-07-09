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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 9 TEMMUZ 2025: Altında düşüş devam ediyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 9 Temmuz Çarşamba verileri araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalar yönünü ararken, yatırımcılar canlı alış-satış rakamlarını takip ediyor. Küreseler piyasalarda altının ons fiyatının 3 bin 302 dolar seviyelerinde yatay seyretmesi ve döviz kurundaki dalgalanmanın hafiflemesi, iç piyasada altın fiyatlarını aşağı çekti. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte, 9 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 08:02 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:01
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