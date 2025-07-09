Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 9 Temmuz Çarşamba verileri araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalar yönünü ararken, yatırımcılar canlı alış-satış rakamlarını takip ediyor. Küreseler piyasalarda altının ons fiyatının 3 bin 302 dolar seviyelerinde yatay seyretmesi ve döviz kurundaki dalgalanmanın hafiflemesi, iç piyasada altın fiyatlarını aşağı çekti. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte, 9 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...
- 1
Altın fiyatları 9 Temmuz Çarşamba günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalarda ons altının 3.302 dolar seviyesinde yatay seyretmesi ve döviz kurundaki sınırlı gevşeme nedeniyle altın aşağı yönlü bir seyir izliyor. Haftanın üçüncü iş gününde gram altın 4.236 TL seviyesine kadar çekilirken, çeyrek altın yeniden 7.000 TL'nin altına indi. İşte 9 Temmuz 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.235,9370
Satış: 4.236,4390
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.301,27
Satış: 3.302,57
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.777,5000
Satış: 6.926,5800
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.110,0000
Satış: 27.621,5800
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.527,00
Satış: 27.716,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.518,37
Satış: 13.858,61
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.121,50
Satış: 27.632,46
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.119,93
Satış: 28.822,42
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.311,57
Satış: 3.265,35
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.851,80
Satış: 4.056,67
- 12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.564,00
Satış: 69.184,00
-
- 13