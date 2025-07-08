Altında ibre aşağı yönlü! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira? İşte 8 Temmuz 2025 altın fiyatları
Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde güncel alış-satış fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından kontrol ediliyor. Saat 15.35 itibarıyla ons altın 3 bin 325 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4 bin 281 liradan işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç lira? İşte 8 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları!
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Küresel piyasalar, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari belirsizliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış baskısıyla başladı. Altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Canlı altın fiyatları 8 Temmuz Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Gram altın 4 bin 281 liradan alıcı bulurken, ons altın 3 bin 325 dolar seviyesinde. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.280,6820
Satış: 4.281,1320
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.324,90
Satış: 3.325,50
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.848,9900
Satış: 6.999,6100
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.395,9500
Satış: 27.912,8100
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.797,00
Satış: 27.936,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.659,61
Satış: 14.003,81
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.405,34
Satış: 27.921,29
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.254,05
Satış: 28.964,88
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.334,80
Satış: 3.287,36
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.889,55
Satış: 4.088,83
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.235,00
Satış: 69.734,00
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