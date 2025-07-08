Altında ibre aşağı yönlü! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira? İşte 8 Temmuz 2025 altın fiyatları
Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde güncel alış-satış fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından kontrol ediliyor. Saat 07.50 itibarıyla ons altın 3 bin 334 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4 bin 284 liradan işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç lira? İşte 8 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları!
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Küresel piyasalar, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari belirsizliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış baskısıyla başladı. Altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Canlı altın fiyatları 8 Temmuz Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Gram altın 4 bin 284 liradan alıcı bulurken, ons altın 3 bin 334 dolar seviyesinde. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.284,2400
Satış: 4.284,6770
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.334,21
Satış: 3.334,88
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.854,7800
Satış: 7.005,4500
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.419,1400
Satış: 27.936,0900
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.750,00
Satış: 27.945,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.661,17
Satış: 14.005,15
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.407,98
Satış: 27.924,64
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.103,53
Satış: 28.805,61
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.330,80
Satış: 3.288,16
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.883,05
Satış: 4.090,01
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.120,00
Satış: 69.754,00
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