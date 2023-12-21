Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.678,24 %0,20
        DOLAR 29,1548 %0,06
        EURO 31,9999 %0,32
        ALTIN 1.908,92 %0,38
        FAİZ 36,94 %0,24
        GÜMÜŞ GRAM 22,78 %0,91
        BITCOIN 43.704,00 %0,58
        GBP/TRY 36,8453 %0,00
        EUR/USD 1,0939 %0,07
        BRENT 79,90 %0,25
        ÇEYREK ALTIN 3.121,13 %0,38
        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: 21 Aralık Perşembe 2023 bugün canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, yarım altın, gram altın ne kadar, kaç tl? - Altın Haberleri

        Altında yatay seyir sürüyor! İşte 21 Aralık Perşembe altın fiyatları

        Haftaya yükselişle başlayan altın piyasası iki gündür yatay seyrini koruyor. Bugün gram altın 1.907 TL'den, çeyrek altın 3.052 TL'den alıcı buldu. İşte, canlı altın tablosu ile 21 Aralık Perşembe 2023 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 11:30 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Brest tok satıcı!
        Brest tok satıcı!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        "En büyük eksiklik Fred"
        "En büyük eksiklik Fred"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Economist yılın ülkesini seçti
        Economist yılın ülkesini seçti
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        Şaka yapıyorlar diye düşündü! Hırsız sanılan öğretmene darp iddiası!
        Şaka yapıyorlar diye düşündü! Hırsız sanılan öğretmene darp iddiası!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Hırsız Pablo Escobar'ın memleketinden çıktı!
        Hırsız Pablo Escobar'ın memleketinden çıktı!
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Gözler yılın son faiz kararında
        Gözler yılın son faiz kararında
        Borsanın çarşamba kabusu
        Borsanın çarşamba kabusu
        Habertürk Anasayfa