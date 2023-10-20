Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! 20 Ekim 2023 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons altın ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak değer kazanan gram altın fiyatı bugün gün içerisinde 1.784 TL'ye yükselerek rekor kırdı. Yatırımcılar için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 20 Ekim 2023 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı son durum...
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İsrail ve Filistin arasındaki çatışma küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatları haftanın son işlem günde de yükselişini sürdürdü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Eylül 2023 Cuma güncel altın fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.786,96
1.787,17
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ALTIN/ONS FİYATI
1.983,46
1.983,76
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.859,13
2.922,02
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.436,51
11.652,35
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YARIM ALTIN FİYATI
5.700,39
5.844,05
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ZİYNET ALTINI FİYATI
11.436,51
11.652,35
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ATA ALTIN FİYATI
12.221,66
12.526,22
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.682,37
1.777,65
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