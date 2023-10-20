İsrail ve Filistin arasındaki çatışma küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatları haftanın son işlem günde de yükselişini sürdürdü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Eylül 2023 Cuma güncel altın fiyatlarında son durum...

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