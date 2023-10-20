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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | 20 Ekim 2023 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! 20 Ekim 2023 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons altın ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak değer kazanan gram altın fiyatı bugün gün içerisinde 1.784 TL'ye yükselerek rekor kırdı. Yatırımcılar için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 20 Ekim 2023 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 16:23 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:23
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
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