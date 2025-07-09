Altın fiyatları düşüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 10 Temmuz Perşembe verileri araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar canlı alış-satış rakamlarını takip ediyor. Küresel piyasalarda güçlü seyreden dolar nedeniyle altın fiyatları baskı altında kalıyor. Ons altın son bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Güne 3303 dolardan başlayan altının ons fiyatı, saat 15.30 itibarıyla 3286 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte, 10 Temmuz Perşembe 2025 güncel altın fiyatları...
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Altın fiyatları 10 Temmuz Perşembe günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Güvenli liman varlıklardan altın güçlenen doların etkisiyle birlikte güçsüz seyre yöneldi. Ons altın son bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Haftanın üçüncü iş gününde gram altın 4.238 TL'den, çeyrek altın 6.929 TL'den işlem görüyor. İşte 10 Temmuz Perşembe 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış:4.252,6050
Satış: 4.252,6910
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.285,63
Satış: 3.286,27
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.804,2500
Satış: 6.952,4500
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.209,4500
Satış: 27.721,2300
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.603,00
Satış: 27.745,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.516,14
Satış: 13.856,19
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.115,37
Satış: 27.626,88
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.034,65
Satış: 28.742,23
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.318,09
Satış: 3.268,28
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.862,40
Satış: 4.060,95
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.752,00
Satış: 69.257,00
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