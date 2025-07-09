Altın fiyatları 10 Temmuz Perşembe günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Güvenli liman varlıklardan altın güçlenen doların etkisiyle birlikte güçsüz seyre yöneldi. Ons altın son bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Haftanın üçüncü iş gününde gram altın 4.238 TL'den, çeyrek altın 6.929 TL'den işlem görüyor. İşte 10 Temmuz Perşembe 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...