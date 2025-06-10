Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatlarında son durum 10 Haziran 2025: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum 10 Haziran 2025: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 10 Haziran Salı günü gündemde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Yatırımcılar altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yatırımcılar ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme beklerken altın fiyatları geriledi. Görüşmelerde her iki tarafın da taviz vermeye istekli olduklarını göstermesi, güvenli liman varlıklarına olan talebi azalttı. Gram altın bugün 4 bin 219 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 07:38 Güncelleme: 10.06.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meksika-Türkiye maçı ne zaman?
        Meksika-Türkiye maçı ne zaman?
        Temmuz'da emekli maaşı ne kadar olacak?
        Temmuz'da emekli maaşı ne kadar olacak?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Ferdi Zeyrek'e veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        10 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        10 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Kurşun tavandan içeri düştü! Döner yerken vuruldu!
        Kurşun tavandan içeri düştü! Döner yerken vuruldu!
        Tahliyeler aşama aşama olacak
        Tahliyeler aşama aşama olacak
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Kaleci transferinde son durum!
        Kaleci transferinde son durum!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!
        Habertürk Anasayfa