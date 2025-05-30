Çamlıca Kulesi 2.3 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Çamlıca Kulesi’nin 4 yıldır İstanbul’un simge yapılarından biri olarak hizmet verdiğini kaydetti.

Çamlıca Kulesi’nin lale formunda inşa edildiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, teknoloji, mimari ve deneyimi bir araya getiren önemli bir yapı olduğunu da dile getirdi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

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“Betonarme gövdesi 201 metre, çelik anteni ise 168 metre uzunluğunda olan kule, deniz seviyesinden toplam 587 metre yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek noktasıdır. Yaklaşık 30 bin 150 metrekarelik alanda inşa edilen kulede ileri mühendislik teknikleri kullandık. 58 metre çapında ve 21 metre derinliğindeki betonarme çekirdek, zeminin altına inerek yapıya sağlam bir temel oluşturuyor. Toplamda 49 kattan oluşan kulede, seyir terasları, restoranlar ve lounge alanları yer alıyor.”

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Çamlıca Kulesi’nde ziyaretçilere çeşitli deneyimler sunduklarını belirten Uraloğlu, “İstanbul’u farklı bir açıdan keşfetmek isteyenlerin ilk durağı Seyir Terası’nda tarihi yarımadanın silueti, boğazın zarafeti ve doğal güzellikler, tek bir çerçevede birleşiyor. Seyyah360 ise ziyaretçileri interaktif bir görsel tura çıkarıyor. Hezârfen Ahmed Çelebi’nin gözünden İstanbul’un kültürel mirasını ve simgelerini keşfetme fırsatı sunuyor.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, “Çamlıca Kulesi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 2,3 milyon ziyaretçiyi ağırlamış; 360 derece panoramik manzarası, modern mimarisi ve zengin içerikleriyle İstanbul’un yeni cazibe merkezi olmuştur.” dedi. YAYINCILIK SEKTÖRÜNE DE HİZMET VERİYOR Çamlıca Kulesi’nin, yalnızca ziyaretçilere değil; yayıncılık sektörüne de hizmet verdiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Halihazırda 100 FM, 16 analog karasal TV ve 15 DAB+ yayını aktif olarak yürütülmektedir. Ayrıca GSM operatörleri, ortak kullanım telsiz sistemleri ve kamu kurumları dâhil olmak üzere 25 teknik kiracıya da hizmet sağlıyor.” açıklamasında bulundu. Uraloğlu, ayrıca 11 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen DAB+ lansmanıyla, başlangıçta 11 olan yayıncı sayısının kısa sürede 15’e ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, “DAB+ teknolojisi, FM sistemlerine göre daha kararlı bir spektrum yapısı ve geniş kapsama alanı sunarak; özellikle savunma sanayi ve pasif radar sistemlerine veri üretimi gibi alanlarda yeni fırsatlar yaratıyor.” diye konuştu. Ayrıca Çamlıca Kulesi’nin çoğu kişinin bilmediği çok önemli bir katkısı daha olduğuna vurgu yapan Bakan Uraloğlu, “Kaldırılan 33 antenin yaydığı elektromanyetik alan değerini Avrupa standardının bile üçte birine indirerek bölge sakinlerine daha sağlıklı bir yaşam sunduk. Çamlıca Kulesi sayesinde bölgede ölçülen elektromanyetik alan değerinin 39 Volt/metre seviyesinden Avrupa Birliği için kabul edilebilir eşik değer olan 6 Volt/metre seviyesinden de aşağı çekerek 2,5 Volt/metre ye indirdik. Yani yaklaşık 15 kat iyileşme sağladık.” dedi.