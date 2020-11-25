Çamlıca'daki son kule de sökülüyor

Çamlıca Tepesi'ndeki 28 antenin tamamının kaldırılmasının ardından TRT kulesinin de sökümüne başlandı.
Avrupa'nın en yüksek kulesi olma özelliği taşıyan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yayınların eylülde başladığı belirtilen Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin faaliyete geçmesinin ardından, eski antenler söküldü.
Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da 3 olmak üzere bölgede toplam 28 verici antenin yıkımı daha önce gerçekleşirken, son kalan TRT kulesinin de sökümüne başlandı.
Her televizyon veya radyonun kendilerine ait bir antenin bulunduğu ve adeta "metal bir ormana" dönüşen Çamlıca Tepesi, son kulenin de sökülmesiyle görüntü kirliliğinden arınmış olacak ve elektromanyetik kirliliğinin de önüne geçilecek.
- 100 radyo yayını yapılıyor
İstanbul'un simge yapılarından olmaya aday Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi, tek noktadan sağladığı 100 farklı radyo yayınıyla bir ilke imza atıyor.
369 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi olma özelliğini taşıyan kule, 10 bin metrekarelik alana inşa edildi ve deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte bulunuyor.
Bir televizyon ve radyo kulesi olmanın yanı sıra İstanbul'un yeni turistik merkezi olması beklenen kulede, seyir katları ve restoranların da kısa sürede hizmete girmesi bekleniyor.
Kulede kullanılacak panoramik asansörler, 180 metre boyunca bir yanda Tarihi Yarımada'ya, diğer yanda Karadeniz kıyılarına bakacak şekilde yerleştirildi.
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