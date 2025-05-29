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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Call of Duty: Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Call of Duty: Modern Warfare 3 kaç GB boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

        Call of Duty: Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Call of Duty: Modern Warfare 3 kaç GB boş alan istiyor?

        Call of Duty: Modern Warfare 3, dünya genelinde büyük yankı uyandıran ve aksiyon dolu savaş deneyimini oyunculara sunan birinci şahıs nişancı türünde bir oyundur. Hikâye, Modern Warfare serisinin önceki oyunlarının devamı niteliğinde, küresel çapta patlak veren büyük bir savaşın ortasında geçer ve oyuncuları dünyanın farklı bölgelerinde yoğun çatışmalara sürükler. Oyun, terör örgütlerinin dünya düzenini tehdit ettiği bir ortamda, uluslararası güçlerin bu tehdide karşı verdikleri mücadeleyi anlatır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 15:36 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:36
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        Call of Duty: Modern Warfare 3
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        Ana karakterler arasında görev yapan askerler ve özel birlikler, teröristlere karşı zorlu operasyonlar gerçekleştirirken, oyuncuların strateji geliştirmesi ve hızlı refleksler göstermesi gerekmektedir. Hikâye boyunca gizli görevler, yüksek riskli baskınlar ve büyük çaplı savaşlar yer almakta olup, oyuncular farklı haritalarda çeşitli senaryoları deneyimleme fırsatı bulur. Oyunun atmosferi, gerçekçi grafikler, detaylı çevre tasarımları ve etkileyici ses efektleri ile desteklenerek, savaşın yoğunluğunu ve dramatik yapısını başarıyla yansıtır.

        Modern Warfare 3, tek oyunculu kampanya modunun yanı sıra, rekabetçi çok oyunculu modları ve kooperatif görevleriyle de geniş bir oyun deneyimi sunar. Çok oyunculu modlarda oyuncular, farklı sınıflar ve ekipmanlarla takım halinde stratejik savaşlara katılırken, kooperatif modda ise çeşitli zorluk seviyelerinde ortak hedeflere ulaşmak için iş birliği yapılır. Bu çeşitlilik, oyunun uzun ömürlü olmasını sağlar ve farklı oyun tarzlarına hitap eder. Modern Warfare 3, hem hikâye derinliği hem de oynanış çeşitliliğiyle, savaş temalı oyunlar arasında özel bir yer edinmiş ve oyunculara unutulmaz bir deneyim yaşatmıştır.

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        CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 KAÇ GB?

        Call of Duty: Modern Warfare 3, oyunculara sürükleyici ve yoğun bir savaş deneyimi sunan popüler bir birinci şahıs nişancı oyunudur ve bu tür büyük yapımların dosya boyutu genellikle oldukça geniştir. Modern Warfare 3’ün bilgisayarda kapladığı alan, oyunun içerdiği yüksek kaliteli grafikler, detaylı haritalar, ses dosyaları ve çoklu oyuncu modları gibi zengin özellikleri nedeniyle büyüktür. Genel olarak, oyunun tam kurulumu için gereken depolama alanı yaklaşık olarak 40 ila 60 GB arasında değişir.

        Bu aralık, oyunun sürümüne, yapılan güncellemeler ve indirilen ek içerik paketlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Örneğin, oyunun orijinal sürümü temel dosyalarla birlikte daha düşük bir depolama alanı talep ederken, sonradan yayınlanan genişletmeler ve sezon güncellemeleriyle bu rakam artış gösterebilir. Modern Warfare 3’ün konsol versiyonları ile PC versiyonları arasında da dosya boyutunda küçük farklılıklar olabilir.

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        PC oyuncuları, oyunun performansını artırmak ve deneyimi zenginleştirmek için ek içerikler yükleyebilir, bu da toplam depolama ihtiyacını artırır. Bu yüzden, oyunu kurmadan önce sabit diskinizde yeterli boş alanın bulunması büyük değer taşır. Ayrıca yüksek kaliteli grafikler ve detaylar oyunun keyfini tam anlamıyla çıkarmak isteyen oyuncular için önemli olduğundan, dosya boyutunun büyük olması teknik olarak beklenen bir durumdur.

        Fotoğraf kaynak: Steam

        CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        Call of Duty: Modern Warfare 3 oyununu bilgisayarınızda sorunsuz ve akıcı bir şekilde oynayabilmeniz için sistem gereksinimlerini detaylı şekilde karşılamanız gerekmektedir. Bu gereksinimler, oyunun minimum ve önerilen donanım özelliklerini içerir ve her iki kategori de performans açısından öne çıkar.

        Sisteminizin bu özellikleri karşılamaması halinde performans sorunları, grafik kalitesinde düşüşler veya oyun çökme problemleri yaşanabilir. Bu nedenle, oyun öncesi sistem kontrolü yapmak ve gerekirse donanım yükseltmesi düşünmek önemlidir. Call of Duty: Modern Warfare 3, özellikle aksiyon ve strateji türündeki oyunları seven, hızlı reflekslere sahip ve takım çalışmasına yatkın oyuncular için uygundur. Yoğun tempolu savaş sahnelerini sevenler, gerçekçi grafikleri ve sürükleyici atmosferiyle bu oyunda aradıklarını bulabilirler.

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        Minimum Sistem Gereksinimleri:

        • İşlemci (CPU): Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz veya AMD Phenom X3 8750 2.4 GHz
        • RAM: 2 GB (Windows 7/8/10 için)
        • Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce 8800GT 512 MB veya ATI Radeon HD 3870 512 MB
        • DirectX: Sürüm 9.0c
        • Depolama Alanı: En az 16 GB boş hard disk alanı
        • İşletim Sistemi (OS): Windows Vista SP2, Windows 7 veya üstü
        • Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
        • İnternet Bağlantısı: Çok oyunculu modlar için geniş bant internet bağlantısı gereklidir

        Önerilen Sistem Gereksinimleri:

        • İşlemci (CPU): Intel Core i3-530 2.93 GHz veya AMD Phenom II X4 810 2.6 GHz
        • RAM: 4 GB veya daha fazla
        • Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 460 768 MB veya ATI Radeon HD 6850 1 GB
        • DirectX: Sürüm 11 desteği
        • Depolama Alanı: Yaklaşık 20 GB boş bellek tavsiye edilir
        • İşletim Sistemi (OS): Windows 7 64-bit veya Windows 10 64-bit
        • Ses Kartı: Yüksek kaliteli DirectX uyumlu ses kartı
        • İnternet Bağlantısı: Online çok oyunculu oyunlar için stabil ve hızlı internet bağlantısı önerilir

        Güncel grafik sürücülerinin yüklü olması performans ve stabilite için önemlidir. SSD kullanımı oyunun yükleme sürelerini önemli ölçüde azaltabilir. Çoklu çekirdek işlemci desteği sayesinde oyun performansı artacaktır. Oyunun çok oyunculu modlarında gecikmeyi (ping) azaltmak için kablolu internet bağlantısı tercih edilmelidir. Ses ve görüntü donanımlarının kaliteli olması, oyun deneyimini artırır ve oyuncunun daha iyi bir atmosfer içinde olmasını sağlar.

        Bu liste, Call of Duty: Modern Warfare 3’ün hem minimum düzeyde çalışabilmesi hem de yüksek performans için ideal donanım yapılandırması hakkında herkesin bilmesi gerekenleri kapsar. Oyunu en iyi deneyimle oynamak isteyenlerin önerilen sistem gereksinimlerine göre bilgisayarlarını hazırlamaları, özellikle rekabetçi çok oyunculu modlarda avantaj sağlayacaktır.

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