BYD'nin en büyük modeli Tang Türkiye'ye geliyor

Yakın bir gelecekte Türkiye'de yerli üretime hazırlanan Çinli otomobil markası BYD, yeni bir modelini daha Türkiye'ye getiriyor.

Pazarda halihazırda 6 modeliyle rekabet eden Çinli marka, Mart ayında ise 'amiral gemisi' konumundaki elektrikli SUV modeli Tang’ı müşterileriyle buluşturacağını bildirdi.

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7 koltuklu elektrikli SUV model, BYD’nin diğer modellerinde de kullandığı 'Ejderha Yüzü' tasarım diline sahip.

15.6 inç döndürülebilir dokunmatik ekranı 12.3 inç dijital gösterge paneli ve Qualcomm’un cep telefonlarında da kullanılan Snapdragon SA8155 çip seti ile satışa sunulacak Tang, elektrikli, hafızalı ve masaj fonksiyonlu ön koltukları, üç sıra oturma düzeni, arka koltuklar yatırıldığında 1.655 litreye ulaşan bagaj kapasitesi gibi özelliklere sahip.

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108.8 kWsa kapasiteli Blade Batarya teknolojisiyle donatılan araç, 530 km’ye kadar karma sürüş menzili sunuyor.

Tang, çift elektrik motoru, dört tekerlekten çekiş sistemi ve 380 kW (517 HP) gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlıyor.

Lityum demir fosfattan (LFP) oluşan bir kimyaya sahip olan Blade Batarya'nın, geleneksel lityum-iyon bataryalara kıyasla daha yüksek güvenlik ve dayanıklılık seviyeleri sunduğu belirtiliyor.

Bu bataryanın, 30 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar dolabildiği de verilen bilgiler arasında.