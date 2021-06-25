Türkiye Bankalar Birliği (TBB),mayıs ayına ilişkin Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları Raporu'nu yayımladı.
Buna göre, Ekim 2019-Mayıs 2021 döneminde Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları doğrultusunda büyük ölçekli uygulama kapsamına 372 firma alındı. Kapsama alınan firmalardan 202 firma ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi bağıtlandı.
Bu süreçte yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı ise 55 milyar 630 milyon lira oldu. Söz konusu tutarın en büyük kısmını 10 milyar 729 milyon lirası imalat sanayi sektöründeki firmalar oluşturdu. Öte yandan, inşaatta 10 milyar 308 milyon liralık, turizmde 10 milyar 672 milyon liralık borç yapılandırıldı.
Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi bağıtlanan firmalardan 45'i imalat sanayi, 27'si inşaat, 22'si turizm sektöründe faaliyet gösterirken, 74'ü İstanbul'da bulunuyor.
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları doğrultusunda küçük ölçekli uygulama kapsamına ise Kasım 2019-Mayıs 2021 döneminde 71 firma alındı. Kapsama alınan firmalardan 28 firma ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi bağıtlandı.
Söz konusu 28 firmanın toplam borç tutarı 323 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bu tutarın en büyük kısmını, 82 milyon lira ile toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hanehalkı ürünleri oluşturdu.
Çalışma, sadece Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması doğrultusunda büyük ve küçük ölçekli uygulamalar kapsamında çerçeve anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların ilettiği verilerden oluşuyor. Bankaların söz konusu düzenlemeler dışında kendi inisiyatifleriyle yapılandırdıkları kredileri kapsamıyor.
TBB'ye üye bankaların Mart 2021 dönemi bilanço verilerine göre, yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan kredilerin toplam tutarı 216,1 milyar lira düzeyinde bulunuyor.
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