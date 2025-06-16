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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bütçe mayısta fazla verdi - İş-Yaşam Haberleri

        Bütçe mayısta fazla verdi

        Merkezi yönetim bütçesi, mayısta 235 milyar 229 milyon lira fazla verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:51 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:51
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        Bütçe mayısta fazla verdi
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, mayısta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,6 artarak 1 trilyon 324 milyar 971 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 38,3 artışla 1 trilyon 89 milyar 743 milyon liraya ulaştı.

        Ocak-mayıs döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 yükselerek 4 trilyon 689 milyar 154 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 43,8 artarak, 5 trilyon 339 milyar 456 milyon lira oldu.

        Merkezi yönetim bütçesi, mayısta 235 milyar 229 milyon lira fazla verirken ocak-mayıs döneminde 650 milyar 302 milyon lira açık oluştu.

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