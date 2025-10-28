Habertürk
        Haberler Gündem İnfo Grafik Bulut bilişim pazarı 2025’te 400 milyar doları aşacak

        ABD’li teknoloji devleri bulut bilişim pazarını yüzde 63 payla domine ediyor

        Küresel bulut altyapı pazarının 2025'te rekor kırarak 400 milyar doları aşması bekleniyor. İkinci çeyrek harcamaları yüzde 25 artarak 99 milyar dolara ulaştı. AWS (yüzde 30), Microsoft Azure (yüzde 20) ve Google Cloud (yüzde 13) ile ABD'li üç dev yüzde 60'tan fazla paya sahip. Yapay zeka (GenAI) hizmetleri yüzde 140-180 büyüyor. Avrupa'da yerel sağlayıcılar yüzde 15'te kalırken; veri egemenliği, rekabet ve bağımlılık sorunları öne çıkıyor. Gaia-X yavaş ilerlerken, OVHcloud, Aruba ve IONOS gibi oyuncular SECA API ile alternatif sunuyor.

        Giriş: 28.10.2025 - 14:01 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:01
