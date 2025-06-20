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        Haberler Ekonomi Para Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık - Para Haberleri

        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık! Tarih belli oldu

        Euro Bölgesi ülkelerinin maliye bakanları, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da Euro para birimine geçmesini önerdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:20
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        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
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        Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Euro para birimini kullanan AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantıda, Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'nin 21. üyesi olmasını tavsiye etme kararı aldıklarını açıkladı.

        Açıklamada, Euro Bölgesi üyelerinin, Bulgaristan'ın Euro'ya katılım için gerekli kriterleri yerine getirdiği yönündeki AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) değerlendirmelerini onayladığı kaydedildi.

        Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da Euro'ya geçmesinin önerildiğine işaret edilen açıklamada, AB Konseyi'nin, Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'ne üye olmasını ve gelecek yıldan itibaren resmi para birimi olarak Euro'yu kullanmaya başlamasını sağlayacak yasal düzenlemeleri başlatacağı bildirildi.

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        Açıklamada, önerinin, yarın yapılacak ve AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanlarının katılacağı toplantıda resmen kabul edilmesinin planlandığı, 26 Haziran tarihinde düzenlenecek AB Liderler Zirvesinde de bu konunun görüşüleceği ifade edildi.

        Bu ay başında AB Komisyonu ve ECB, 2007 yılından beri AB üyesi olan Bulgaristan'ın gelecek yılın başında Euro'ya geçmeye hazır olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

        Euro Bölgesi hakkında

        Euro, 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde Euro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

        Avrupa'da yaklaşık 340 milyon kişinin kullandığı Euro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" olarak da adlandırılıyor. En son 2023 yılında Hırvatistan'ın Euro para birimine geçmesiyle birlikte Euro Bölgesi üye sayısı 20'ye ulaşmıştı.

        Euro Bölgesi olarak adlandırılan ülkelerin para politikası, Frankfurt merkezli ECB tarafından yürütülüyor.​​​​​​​

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