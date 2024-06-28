Cuma günleri geldiğinde ülkenin dört bir yanında milyonlarca vatandaş ibadet etmek için camilerde buluşuyor. Cuma saati her hafta değişirken, saatler Diyanet İşleri tarafından belirleniyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 28 Haziran 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...