Dün 70,31 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,71 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,94 azalışla 69,05 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,26 dolardan alıcı buldu.

ABD ile Çin arasında artan ticari gerginliğin küresel petrol talebini etkileyeceği endişeleri fiyatlarda düşüşe neden oluyor.

Piyasaların bugün beklediği Enerji Enformasyon İdaresi stok verileri ABD'de pazartesi gününün resmi tatil olması sebebiyle bir gün gecikmeli olarak perşembe günü yayımlanacak.

Brent petrolde teknik olarak 68,21 ile 68,36 dolar aralığının direnç, 67,91 ile 68,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.