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Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu TFG İstanbul Menkul Değerler Genel Müdürü Mete Yüksel oluyor.

Tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşayan Borsa İstanbul'da neler yaşandığını anlatan Yüksel sorunun kaynağını ve bir daha yaşanmaması için yapılması gerekenleri dile getiriyor. Vadeli İşlemler Piyasası'nda alınan riskli pozisyonlar sonucu meydana gelen gelişmelerin değerlendirildiği programda oluşan zararın piyasaya bundan sonraki etkileri değerlendiriliyor.

SORUMLULUK KİMİN, NE ZAMAN DÜZE ÇIKILIR?

Borsada volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde hangi durumlarda Borsa İstanbul veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) harekete geçmesi gerektiğine dair fikirlerini paylaşan Yüksel, ayrıca aracı kurumların üstüne düşen görevlerin neler olduğuna dair açıklamalarda bulunuyor. Programda olağanüstü hareketliliğin ardından piyasada hala tedirginlik sürerken bu durumun ne kadar sürebileceği ve borsanın normale ne zaman döneceği konusu da tartışılıyor.

BORSA HALA CAZİP Mİ?

Yüksel ayrıca ekonomik gelişmeler göz önüne alındığında ve son dönemdeki yüksek oynaklık dikkate alınmaz ise borsanın bir yatırım aracı olarak hala cazip olup olmadığına dair soruları yanıtlarken durumdan olumsuz etkilenen sektörleri ve diğer sektörlere yönelik bundan sonraki beklentilerini dile getiriyor. Global gelişmelerin borsaya olası yansımalarını da değerlendiren Yüksel, bu gelişmelerin sektörlere yansımalarını da ayrıca dile getiriyor.