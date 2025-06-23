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        Haberler Ekonomi Borsa Borsada manipülasyon iddiası: Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu - Borsa Haberleri

        Borsada manipülasyon iddiası: Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu

        Trabzonspor Kulübü, hisse fiyatlarında manipülatif hareketlerde bulunduğunu iddia ettiği kişi, kurum ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:54 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:00
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        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu
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        Trabzonspor, manipülatif hareketlerde bulunanlar için, Sermaye Piyasası Kurulu'na suç duyurusunda bulundu

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sermaye azaltım ve artırım süreçleriyle ilgili olarak 19 Haziran 2025 tarihinde başlayan hak kullanımları ile 3,45 lira olarak oluşan TSPOR rüçhan kuponu fiyatının, yaşanan olağan dışı fiyat hareketleri sonucu irrasyonel bir şekilde düştüğü belirtilerek, şöyle denildi:

        "Yapmış olduğumuz araştırmalarda, bazı aracı kurumlar vasıtası ile art niyetli kişi ya da gruplar tarafından organize şekilde gerçekleştirilen piyasa bozucu işlemlerin, TSPOR rüçhan kuponu fiyatını anormal bir şekilde düşürdüğü ve buna bağlı olarak da ortaya çıkan yüksek karlı arbitraj nedeniyle aynı art niyetli grup ya da kişilerin yaptıkları işlemlerle TSPOR ana hisse fiyatını aşağı yönde baskılayarak yatırımcılarımızın mağduriyetine yol açtıkları kanaatimiz oluşmuştur. Kulübümüz, yaşanan söz konusu manipülatif hareketlerde bulunan kişi, kurum ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibarıyla suç duyurusunda bulunmuştur."

        Sürecin titizlikle takip edileceği vurgulanan açıklamada, yatırımcıların haklarının korunması adına SPK başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket edileceği de kaydedildi.

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